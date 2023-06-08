Политика "Воює в інтересах НАТО" - прем'єр Польщі виступив за короткий шлях України в Альянс

2023-06-08 11:34

Хоча сьогодні Україна не є частиною НАТО, вона захищається від брутальної сили росії, яка б загрожувала багатьом країнам Альянсу. Тому Україна заслуговує на вступ.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю канадському СВС.

"Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб їй представили дуже швидкий шлях до НАТО", - заявив глава польського уряду. За його словами, це питання важливіше за деякі поточні політичні проблеми української держави.

Він також підкреслив, що західноєвропейські країни далекі від росії, тому їм не варто побоюватися прямої загрози, але вони мають бути більш прихильні до України.

"Наразі безпека східного флангу НАТО є найчутливішим моментом та найважливішим аспектом безпеки всього регіону", - зазначив прем'єр-міністр Польщі.