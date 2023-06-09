Спорт АПЛ теряет еще одну звезду - Нголо Канте может стать одноклубником Бензема или Роналду

2023-06-09 10:27

В Саудовской Аравии не прекращают попыток собрать у себя знаковых футболистов ХХ века. Очередной звездой, которая может пополнить местный чемпионат, может стать опытный французский полузащитник Нголо Канте.

Как сообщает Фабрицио Романо, в услугах Канте заинтересованы сразу два клуба - Аль-Иттихад, за который со следующего года выступит Карим Бензема, и команда Криштиану Роналду Аль-Наср.

Зарплата, которую предлагают французскому хавбеку, может составить 100 миллионов евро в год. Контракт будет рассчитан на два года.

При этом новому клубу француз может достаться абсолютно бесплатно, ведь его соглашение с Челси истекает летом.