Фото-видео видео 21-летний американец побил мировой рекорд по сборке кубика рубика - его сремя 3.13 секунды

2023-06-16 21:36

На соревнованиях в американском Лонг-Бич был установлен новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Его автором стал местный спортсмен Макс Парк. 21-летнему спидкуберу удалось собрать головоломку всего за 3.13 секунды, это самое быстрое время в истории.

В World Cube Association уже официально подтвердили рекордное время американского спидкубера.

Предыдущее высшее достижение было установлено еще в 2018 году. Рекорд принадлежал китайцу Юшэн Ду (3.47 сек).

Парк считается одним из сильнейших спортсменов в быстрой сборке кубика Рубика. Он выиграл более 400 турниров по спидкубингу и даже был показан в документальном фильме Netflix под названием Спидкуберы в 2020 году.

Кроме того, в сентябре 2022 года Макс Парк стал мировым рекордсменом по среднему времени пяти сборок кубика 3x3x3 (4.86 сек).