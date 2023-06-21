Политика Власти Великобритании объявили о новом пакете помощи Украине на 3 млрд долларов

2023-06-21 13:34

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про новий пакет фінансової допомоги для України.

""Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічну підтримку економіки України. І протягом наступних трьох років ми надамо кредитні гарантії на суму 3 млрд доларів. Ми також запускаємо новий технологічний міст між Великою Британією та Україною для залучення інвестицій і талантів, а також підтримки "зеленої" енергетики та багато іншого. Усе це є частиною великих колективних зусиль союзників і партнерів у всьому світі, включно зі значною новою підтримкою з боку ЄС, про яку також буде оголошено цього тижня", — сказав Сунак під час конференції з відновлення України у Лондоні.

Пакет фінансової підтримки для України складаэться з кредитних гарантій Світового банку та включає двосторонню допомогу у розмірі 240 млн фунтів стерлінгів (305 млн доларів).

Сунак зазначив, що рф обов'язково повинна заплатити за свої злочини проти українців, тому Велика Британія продовжуватиме чинні санкції проти країни-агресорки до тих пір, поки цього не станеться.