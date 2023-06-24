Мир пригожин обратился к Росгвардии с призывом переходить на его сторону

2023-06-24 14:30

Руководитель ЧВК "Вагнер", заявивший о начале вооруженного похода на Москву, призвал Росгвардию переходить на его сторону.

Об этом сообщается в официальном канале ЧВК "Вагнер".

В сообщении отмечается: "Самый перспективный политик обращается к Росгвардии с предложением, от которого лучше не отказываться. Выполнение преступных приказов и попытка помешать задуманному походу справедливости закончится для сотрудников, сделавших неверный выбор, плачевно".

Ночью 24 июня на улицы российской столицы вышла бронетехника из-за военного мятежа, начатого убийцами из ЧВК "Вагнер".

Вечером 23 июня российская армия совершила ракетный обстрел лагеря ЧВК "Вагнер". В ответ главарь ЧВК объявил о походе на Москву. ФСБ обвинила его в вооруженном мятеже и возбудила уголовное дело.