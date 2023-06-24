Мир фото + видео Через Липецкую область в сторону москвы едут танки − росСМИ

2023-06-24 14:15

Военная техника движется по трассе М4 в сторону Москвы, сообщает российское издание "Медиазона".

Источник: Медиазона со ссылкой на видео, предоставленное подписчиком

Детали: Сообщается, что видео снято в Липецкой области.



В колонне видно несколько танков и несколько крытых грузовиков.

Что было ранее: Авиация Минобороны РФ нанесла удар по трассе М4 "Дон". По ней, вероятно, движется техника ЧВК "Вагнер". Также сообщается, что одну из колонн наемников атаковали в Воронежской области.

Предыстория:

- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. По его словам, министр обороны РФ Сергей Шойгу прилетал в Ростов, где лично провел операцию по уничтожению наемников.

- 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость". При этом он просит не называть это "военным переворотом". Пригожин добавил, что Шойгу трусливо сбежал из Ростова и "эта тварь будет остановлена". В Минобороны РФ информацию назвали провокацией.

- После заявления главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о фактическом объявлении войны против армии РФ в соцсетях начали публиковать фото бронетехники на улицах Ростова-на-Дону, а на подъездах к Москве, как пишут СМИ, обустраивают блокпосты.

- Пригожин заявил, что его наемники якобы сбили вертолет армии РФ.

- Утром 24 июня штаб Южного военного округа в российском городе Ростов-на-Дону окружили танки и люди в форме, пока точно неизвестно, кто именно это сделал – военнослужащие армии РФ или наемники ЧВК "Вагнер".

Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".

- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на территории столицы ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Путин утром 24 июня позвонил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко и рассказал, что происходит в РФ.

- В Подмосковье начали перекрывать дороги.

- Издание Reuters со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в российском городе Воронеж.