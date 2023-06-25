Мир В ISW рассказали, почему пригожин свернул военный мятеж в роССии

2023-06-25 08:30



Аналитики рассказали, почему главарь наемников не достиг успеха и чем теперь это чревато.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сделал ставку на то, что единственный способ сохранить свою компанию, как независимую силу - это выступить против минобороны РФ, но он переоценил свои перспективы.

Об этом говорится в новом обзоре Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что Пригожин рассматривал срок - 1 июля, установленный минобороны для формализации контроля над нерегулярными формированиями, включая "Вагнер", как экзистенциальную угрозу его политическому (и, возможно, личному) выживанию.

Поэтому он решил рискнуть, использовав свои силы, в попытке сменить руководство минобороны, а не полностью потерять ЧВК "Вагнер". Аналитики Института допустили, что Пригожин планировал этот мятеж, о чем говорят координация и скорость "вагнеровских" движений, но у ISW пока нет подтверждений этой гипотезе.

Эксперты ISW отметили, что единственная реальная надежда Пригожина на прочный успех заключалась в обеспечении дезертирства минобороны, но он этого не сделал.

"Восстание Пригожина еще больше подорвало его базу поддержки в ультранационалистическом сообществе, российском правительстве и внутри самой ЧВК "Вагнер"", - констатировали эксперты.

В Институте допустили, что Пригожин также разозлил многих сотрудников "Вагнера" и симпатизирующих этой ЧВК ультранационалистов тем, что не довел до конца попытку марша на Москву.

Кроме того, аналитики отметили, что соглашение, достигнутое Пригожиным с Лукашенко и Кремлем, расстроит сотрудников "Вагнера", поскольку оно положило конец усилий главаря наемников оградить их от подчинения минобороны.

Военный мятеж Пригожина

23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что позиции его наемников были атакованы российскими военными. Из-за этого он объявил, что идет "остановить" министра обороны РФ Шойгу.

Днем 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" добрались до Московской области. Однако в 200 км от Москвы Пригожин решил развернуть колонну с военной техникой. Это произошло после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По их итогам стороны достигли договоренностей: "вагнеровцам" гарантировали безопасность, а Пригожин должен поехать в Беларусь. При этом обвинения против Пригожина будут сняты, а дело закроют.