Политика В МИД объяснили, чего Украина ждет от саммита НАТО

2023-06-27 17:37

Киев будет считать успешным саммит НАТО в Вильнюсе, если Альянс сделает решительный шаг к определению четкого алгоритма вступления Украины.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис на конференции "Украина и НАТО накануне вильнюсского саммита", которая проходит в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Заместитель главы МИД отметил, что было бы большим разочарованием, если бы вильнюсский саммит 2023 года по уровню разочарования повторил бухарестский саммит 2008 года.

"Вильнюсский саммит можно будет считать успешным, если союзники сделают решительный шаг от размытых формулировок о том, что Украина станет членом НАТО, к четкому алгоритму, который покажет, как и когда это произойдет", – сказал Перебийнис.

Осознание того, что вступление Украины в НАТО необратимо, может стать фактором деэскалации, считает Перебийнис, поскольку в конце концов Россия потеряет формальный повод для войны.

"Де-факто Украина уже является членом НАТО и эффективно защищает восточный фланг. Чтобы окончательно признать эту реальность, надо отказаться от тех мифов, которые Россия годами распространяла среди членов НАТО, объясняя там, что членство Украины в НАТО – это самая черная из красных линий. Это позволит преодолеть российский шантаж", – отметил Перебийнис.

Он выразил убеждение, что принятие факта вступления Украины в НАТО произойдет так быстро, как и происходило ранее с Болгарией, странами Балтии или Финляндией.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно заверил, что саммит НАТО сделает шаг к членству Украины, этот вопрос уже решен.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

Президент Владимир Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.