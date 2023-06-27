Политика Зеленский рассказал о подготовке к саммиту НАТО

2023-06-27 19:15

Украина имеет все основания, чтобы получить политическое приглашение к вступлению в НАТО на саммите в июле, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по подготовке к саммиту НАТО. Об этом он сообщил в Telegram во вторник, 27 июня.



"Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс. Есть полное понимание относительно гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления", - отметил Зеленский.



Президент добавил, что работает вместе с командой, чтобы решения саммита в Вильнюсе стали реально содержательными.



Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Украины к Альянсу не произойдет, пока идет война, но путь к членству в будущем открыт.



Члены НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений, чтобы показать поддержку ее заявки на членство, но о конкретных шагах для вступления Украины в Альянс в ближайшее время речь не идет.