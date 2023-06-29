Политика Зеленський подав до Ради законопроєкт про застосування англійської мови - що та як зміниться

2023-06-29 09:31

Держслужбовців, прокурорів, осіб на керівних посадах у поліції зобов'язали володіти англійською мовою. Для того, щоби посісти посаду, необхідно буде скласти іспит з англійської.

Підрозділи екстреної допомоги мають надавати допомогу іноземцям та особам, які не володіють державною мовою, англійською. Також медичні працівники повинні вміти надавати допомогу англійською мовою або з допомогою перекладача.

Інформація про культурні заходи, архівні документи, музейні експонати має дублюватися англійською. Іноземні англомовні фільми мають показуватися англійською з українськими субтитрами.

В усіх видах транспорту інформація має дублюватися англійською мовою. Також співробітники транспорту мають уміти спілкуватися англійською.

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Политика

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