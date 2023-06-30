Экономика КАКИЕ ШТРАФЫ ДЕЙСТВУЮТ В УКРАИНЕ ЗА НАРУШЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

2023-06-30 19:31

Согласно ст. 163 экз. 15 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 07 декабря 1984 № 8073-Х с изменениями и дополнениями нарушения порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), в том числе превышение предельных сумм расчетов наличными , несоблюдение установленных законодательством требований по обеспечению возможности расчетов за товары ( услуги) с использованием электронных платежных средств – влечет наложение штрафа на физическое лицо - предпринимателя, должностных лиц юридического лица от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, размер такого минимума сегодня 17 грн. Соответственно, максимальная сумма штрафа составит 3400 грн.

Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, - влечет наложение штрафа от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В таком случае максимальный размер штрафных санкций составит 17 000 грн.