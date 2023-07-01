Политика Украина заслуживает приглашения в НАТО уже сейчас, - Кулеба

2023-07-01 13:30

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина заслуживает приглашения на вступление в НАТО уже сейчас.

В то же время в интервью итальянскому изданию La 7 он отметил, что полноценным членом Североатлантического льянса страна станет уже после завершения войны с Россией.

"Украина заслуживает приглашения в НАТО сейчас, а станет членом НАТО после того, как закончится война. Никто не должен думать, что Украина пытается втянуть НАТО в войну. Это однозначно не так", - заявил Кулеба.

Отметим, что в пятницу, 30 июня, посол США в НАТО Джулианна Смит заявила о том, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ.

Кроме того, за упрощенное вступление Украины в НАТО выступил глава Минобороны Великобритании Бел Уоллес.