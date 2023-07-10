Политика О чем в Луцке договаривались Владимир Зеленский и Анджей Дуда перед саммитом НАТО

2023-07-10 08:26

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда вчера договорились о координации действий в преддверии предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

"На мероприятиях в Луцке с Анджеем Дудой смогли коротко, но очень предметно поговорить о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Договорились действовать вместе, чтобы получить наилучший результат для Украины", – написал глава государства.

Отметим, что визит президентов в Луцк заранее не был анонсирован.

Польша - одна из стран, которая больше всех поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. Она оказывает военную помощь нашим защитникам и поддерживает стремление Украины присоединиться к НАТО.

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