Политика Членство Украины в НАТО и предоставление F-16: Эрдоган пообщался с Байденом

2023-07-10 16:05

 

Президент Эрдоган по телефону пообщался с американским коллегой Байденом.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Об этом пишет Hurriyet.

На встрече обсуждалась позиция Украины относительно членства в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставки F-16 и процесс полноправного членства Турции в ЕС.

В частности, лидеры договорились провести встречу лицом к лицу в Вильнюсе и подробно обсудить двусторонние отношения между Турцией и США и региональными вопросами. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство, но сторонники «террористической организации PKK/PYD/YPG продолжают свободно проводить демонстрации, восхваляя терроризм, сводящий на нет сделанные шаги».

Отметив, что некорректно увязывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции, президент Эрдоган поблагодарил президента США Байдена за поддержку запроса Турции на F-16. Заявив, что Турция принципиальна и честна в отношении членства в ЕС, президент Эрдоган заявил, что они хотят возобновить процесс членства в ЕС, и что на Вильнюсском саммите они хотели, чтобы ведущие страны Европейского Союза и руководство ЕС дали четкую и сильную позицию заявлено о поддержке членства Турции.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский еще окончательно не решил, поедет ли на саммит НАТО в Вильнюсе на следующей неделе. Пока нет понимания того, какие документы могут принять страны-члены Альянса на саммите 12 июля. Поэтому украинский глава еще окончательно не решил, поедет ли в Литву.

 

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