Политика Эрдоган в очередной раз указал путину на его место - встреча снова перенесена

2023-08-22 08:25

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что якобы надеется на встречу с российским диктатором для обсуждения зернового соглашения, но уже в сентябре, передает Анадолу.

"В сентябре будет встреча G20 в Индии и ГА ООН в США. Если мы найдем возможность в этом напряженном графике, то встретимся и поговорим с птн лицом к лицу. Наша цель - это положительное отношение россии к зерновому соглашению. Скоро наш глава МИД может прибыть на россию", - заявил Эрдоган.

Он добавил, что вопрос о зерновом соглашении обсуждается во время его контактов с бункерным по телефону. Эрдоган также отметил "важность ведения этой работы очно, поскольку так эффективнее можно получить результат".

По поводу возможности новых попыток провести мирные переговоры между Украиной и московией через посредничество Анкары турецкий лидер отметил, что он "стремится к этому и прилагает усилия".

"Мы всесторонне обсуждали эту тему и во время визита Зеленского, и во время саммита НАТО. Я хотел бы, чтобы оба лидера здесь при нашем посредничестве достигли результата", - сказал Эрдоган.

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