Спорт Из венгерского Ференцвароша с позором вышвырнули российского тренера

2023-07-21 13:30

Руководство венгерского Ференцвароша разорвало контракт с главным тренером команды Станиславом Черчесовым. Терпение боссов будапештского клуба лопнуло после позорного проигрыша команды в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Самый сильный клуб Венгрии (считался таковым при тренерстве Сергея Реброва) сейчас умудрился проиграть дома 0:3 клубу с Фарерских островов и покинул турнир.

Сразу после матча Черчесов заявил, что сам не собирается в отставку: "Зачем мне это делать?".

Однако фанаты клуба скандировали "россияне - прочь", и руководство приняло немедленное решение об отставке коуча.

Напомним, с момента своего основания Ференцварош 33 раза становился чемпионом Венгрии, 24 раза завоёвывал Кубок Венгрии, один раз, обыграв в финале итальянский «Ювентус», выиграл Кубок ярмарок.