Спорт Ференцварош Сергея Реброва прекратил борьбу за Кубок Венгрии

2021-02-25 11:14

Ференцварош известного украинского тренера Сергея Реброва в поединке 1/8 финала Кубка Венгрии обидно уступил Фехервару со счетом 1:2 и прекратил свое участие в турнире.

Счет в матче был открыт гостями уже на восьмой минуте встречи усилиями Николича, который реализовал пенальти, но спустя пять минут счет на табло вновь стал равным после автогола в исполнении Стопиры. Победный мяч Фехервар забил в концовке первого тайма, а его автором стал все тот же Стопира, который теперь уже отличился в воротах соперника.

В стартовом составе на матч в составе команды Реброва вышли два украинца — Игорь Харатин и Александр Зубков, а у Фехервара в основе вышел Иван Петряк. 

Напомним, ранее легенда Динамо Сергей Ребров был признан лучшим украинским тренером за рубежом.

СТАТИСТИКА МАТЧА:

Ференцварош - Фехервар 1:2

Голы: Стопира, 13, автогол - Николич, 8, с пенальти, Стопира, 40

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