Мир Чому виникає лупа та як її позбутись?

2023-07-20 21:46

Проблема лупи на шкірі голови знайома більш ніж 60% людей у світі. Її розвитку сприяє дріжджовий грибок, який порушує обмін речовин в організмі. Поява характерних лусочок на шкірі голови сигналізує про розвиток захворювання, тому догляд за волоссям важливо підібрати лікувальний, віддати перевагу дерматокосметиці, адже звичайні шампуні тут не будуть ефективними.

Хорошим варіантом догляду за шкірою голови з лупою стане Віші Деркос шампунь, засіб делікатно, але водночас достатньо глибоко очищає шкіру та волосся, дезінфікує та допомагає зменшити прояви лупи з перших використань, а з часом зовсім її позбутись.

Причини виникнення лупи

Визначити точну причину лупи навіть після детального аналізу фахівцями буває досить складно. Серед чинників, які можуть провокувати це захворювання шкіри голови спеціалісти називають:

тривале носіння вологого рушника на голові після миття, що створює парниковий ефект;

надмірне виділення шкірного жиру;

використання косметичних засобів (шампунів, пілінгів), які сушать шкіру;

неправильне харчування, зловживання алкоголем, куріння;

гормональні зміни (наприклад, під час вагітності, клімаксу, а також в підлітковому віці), гормональні збої у будь-якому віці;

неправильний догляд за шкірою голови, занадто часте миття голови або навпаки, відсутність частого миття при жирному типі шкіри;

дефіцит вітамінів, корисних мікро- та макроелементів;

регулярні стреси, нервове перенапруження.

Також іноді до появи лупи може призводити носіння головних уборів з неякісного матеріалу або алергічна реакція на тканину, з якої вони виготовлені. Причину можна визначити лише індивідуально разом з трихологом, проте, незалежно від причини, лупу потрібно лікувати, адже відсутність лікування та правильного догляду може призвести до багатьох інших проблем, наприклад, надмірного випадання волосся або навіть облисіння.

Як позбутися лупи

Для того, щоб позбутись лупи важливо в першу чергу підібрати якісні засоби гігієни, віддати перевагу шампуням, які містять у своєму складі активні речовини, здатні боротись з дріжджовим грибком та разом з тим доглядати за шкірою. Хороший варіант можна вибрати серед продукції компанії Vichy.

Також допоможе справитись з лупою швидше перегляд свого раціону, нормалізація харчування, відмова від шкідливих звичок, шкідливої їжі, вживання вітамінів, жирних кислот Омеги-3. Стане дієвим кроком до здорової шкіри голови носіння лише якісних головних уборів, виготовлених з матеріалів з “дихаючими” властивостями.

Для профілактики розвитку лупи після повного зникнення та для того, щоб не допустити її появу, навіть якщо раніше такої проблеми не було, важливо скорегувати догляд за волоссям. Мити голову лише якісними шампунями в міру забруднення, якщо шкіра голови жирна - кожного дня, якщо суха та чутлива - два рази в тиждень.

Ці прості рекомендвції та якісні засоби гігієни - все що потрібно для позбавлення від лупи та ефективної профілактики її появи.