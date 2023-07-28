ВОЙНА В Украине

ВОЙНА В Украине В Україні підліткам можуть заборонити самостійно виїжджати за кордон

2023-07-28 19:31

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 9480, яким хочуть внести зміни до правил виїзду дітей за кордон.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ: