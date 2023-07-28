ВОЙНА В Украине В Україні підліткам можуть заборонити самостійно виїжджати за кордон

2023-07-28 19:31

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 9480, яким хочуть внести зміни до правил виїзду дітей за кордон.

ЩО ЗМІНИТЬСЯ:

  •  Наразі в Україні діти з 16 років мають право самостійно виїжджати за кордон, і дозвіл батьків для цього не потрібен (ч. 3 ст. 313 Цивільного кодексу України).
  • Зміни передбачають, що право на вільний та самостійний виїзд за межі України будуть мати фізичні особи, які досягли 18 років.
  •  А підлітки, які не досягли 18-річного віку, зможуть самостійно виїжджати за кордон лише у разі набуття ними повної цивільної дієздатності (наприклад, у зв’язку з реєстрацією шлюбу).
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Як зміниться мобілізація в серпні - які повістки видаватимуть військовозобов'язаним 2023-07-28 21:36
В Україні підліткам можуть заборонити самостійно виїжджати за кордон 2023-07-28 19:31
Как оформить справку об инвалидности лицам, находящимся за границей - пошаговая инструкция 2023-07-28 17:32