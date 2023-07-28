В Україні підліткам можуть заборонити самостійно виїжджати за кордон
2023-07-28 19:31
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 9480, яким хочуть внести зміни до правил виїзду дітей за кордон.
ЩО ЗМІНИТЬСЯ:
- Наразі в Україні діти з 16 років мають право самостійно виїжджати за кордон, і дозвіл батьків для цього не потрібен (ч. 3 ст. 313 Цивільного кодексу України).
- Зміни передбачають, що право на вільний та самостійний виїзд за межі України будуть мати фізичні особи, які досягли 18 років.
- А підлітки, які не досягли 18-річного віку, зможуть самостійно виїжджати за кордон лише у разі набуття ними повної цивільної дієздатності (наприклад, у зв’язку з реєстрацією шлюбу).