Политика Сейчас уже понятно, зачем путин усиливает сотрудничество с африканскими странами - ISW

2023-07-29 10:30

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, агрессор пытается представить себя более привлекательным союзником, чем "коллективный Запад", для этого РФ активно усиливает сотрудничество с африканскими странами.

Как говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), Кремль пытается представить себя рассматривающим мирный план, чтобы под видом заинтересованности в урегулировании путем переговоров, всячески замедлять западную помощь Украине.

Как говорится в материале, уже очевидно, что Кремль не продемонстрировал никакого намерения существенно участвовать в любом мирном процессе.

Аналитики отмечают, что африканские страны не полностью поддерживают позицию страны-агрессора России о прекращении зерновой сделки, но надеются сохранить экономические и безопасностные обязательства, предоставленные Путиным, поскольку их вероятная основная цель — смягчить экономические последствия войны в Украине, повлиявшие на их экономики.

Саммит Россия-Африка

На саммите Россия-Африка, который прошел 27−28 июля 2023 года в российском Санкт-Петербурге, лидеры африканских стран, в частности президент Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Сенегала Маки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также глава Комиссии Африканского Союза Мусса Факи Махамат призвали российского диктатора Владимира Путина рассмотреть возможность урегулирования войны в Украине путем переговоров.

Одной из основных тем, которую в ходе мероприятия поднимали представители африканского континента, был вопрос поставок зерна.

Председатель Африканского союза Азали Ассумани в заключительной речи саммита "Россия-Африка" заявил о том, что обещаний Путина о бесплатном зерне недостаточно. Африка требует прекращения российско-украинской войны.

Всего 17 африканских лидеров из 54 приняли участие в мероприятии (четыре года назад на саммит в Россию прибыли более 40 африканских лидеров).