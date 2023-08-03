Политика Саммит в Саудовской Аравии: у Владимира Зеленского озвучили основные цели и задачи

2023-08-03 09:31

Украина продолжает готовить вторую встречу на уровне советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств. Саммит состоится в Саудовской Аравии, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, встреча будет посвящена ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Наша цель в Саудовской Аравии - выработать единое видение Формулы, проработать возможности проведения предстоящего Глобального саммита мира", - написал он.

В ОП говорят, что украинцам нужно восстановление мирового порядка, международное право и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины.

Руководитель Офиса президента отметил, что после встречи в Копенгагене, которая состоялась в июне, будет увеличено количество участников инициативы в Саудовской Аравии - среди них будут страны Запада, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Также Ермак напомнил о трех уровнях, которые содержатся в стратегии Украины и касаются имплементации Формулы мира.

Напомним, Саудовская Аравия проведет саммит по Формуле мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. На него будут приглашены советники национальной безопасности и политические советники лидеров государств. Московию на это мероприятие не приглашают.