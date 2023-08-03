Политика Саммит в Саудовской Аравии: у Владимира Зеленского озвучили основные цели и задачи

2023-08-03 09:31

Украина продолжает готовить вторую встречу на уровне советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств. Саммит состоится в Саудовской Аравии, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

По его словам, встреча будет посвящена ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Владимира Зеленского.

"Наша цель в Саудовской Аравии - выработать единое видение Формулы, проработать возможности проведения предстоящего Глобального саммита мира", - написал он.

В ОП говорят, что украинцам нужно восстановление мирового порядка, международное право и установление справедливого мира на основе Устава ООН и на условиях Украины.

Руководитель Офиса президента отметил, что после встречи в Копенгагене, которая состоялась в июне, будет увеличено количество участников инициативы в Саудовской Аравии - среди них будут страны Запада, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Также Ермак напомнил о трех уровнях, которые содержатся в стратегии Украины и касаются имплементации Формулы мира.

Напомним, Саудовская Аравия проведет саммит по Формуле мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский. На него будут приглашены советники национальной безопасности и политические советники лидеров государств. Московию на это мероприятие не приглашают.

subscriber subscriber

Еще по теме

На саммите G7 Владимир Зеленский заявил, что переговоров не будет пока захватчики остаются на украинской земле

2023-05-22 08:26

Глава Офиса президента Украины обсудил с советником президента США по нацбезопасности украинскую формулу мира

2023-03-01 11:33

Еще новости в разделе "Политика"

Саммит в Саудовской Аравии: у Владимира Зеленского озвучили основные цели и задачи

2023-08-03 09:31

Премьер Польши Моравецкий назвал ошибкой вызов польского посла в МИД Украины

2023-08-02 17:37

В Госдепе США подтвердили начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

2023-08-01 20:48

Зеленский о работе нардепов: или они за Украину, или им будет сложно в Украине

2023-07-31 21:37
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Саммит в Саудовской Аравии: у Владимира Зеленского озвучили основные цели и задачи 2023-08-03 09:31
Премьер Польши Моравецкий назвал ошибкой вызов польского посла в МИД Украины 2023-08-02 17:37
В Госдепе США подтвердили начало переговоров с Украиной по гарантиям безопасности 2023-08-01 20:48
Зеленский о работе нардепов: или они за Украину, или им будет сложно в Украине 2023-07-31 21:37