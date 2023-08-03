Политика кремль отреагировал на слова Борреля о зерне

2023-08-03 20:04

Россия могла бы более полно удовлетворять растущий в мире спрос на зерно, считает Дмитрий Песков.

Страна-агрессор Россия якобы всегда была и остается надежным поставщиком зерновых. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 3 августа.



Он прокомментировал заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия планирует создать в ряде стран зависимость от поставок своего дешевого зерна.



"Это совсем не так. Россия всегда была и остается – с известными проблемами – надежным поставщиком. Все свои обязательства Россия выполняет" – утверждает Песков.



По его мнению, Россия могла бы более полно удовлетворять растущий в мире спрос на зерно, "если бы не те незаконные с точки зрения международного права санкционные ограничения", с которыми ей приходится сталкиваться.



Напомним, Жозеп Боррель предупредил развивающиеся страны о коварстве "дешевого" российского зерна. Он также подчеркнул, что Россия должна прекратить атаки на украинские порты и зерновую инфраструктуру на Черном море и на реке Дунай.



На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин пообещал подарить несколько десятков тысяч тонн зерна некоторым странам Африки. При этом он прямо заявил, что Россия хочет "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе".



После этого президент ЮАР Сирил Рамафоса попросил Путина возобновить зерновое соглашение, а не делать "некие дары" странам Африки.