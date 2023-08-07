Жизнь Кому из украинских пенсионеров придется пройти обязательную идентификацию личности

2023-08-07 12:28

Некоторые категории пенсионеров должны пройти физическую идентификацию личности для того, чтобы и дальше получать выплаты.

Данная процедура предусмотрена для граждан Украины пенсионного возраста, находящихся за рубежом. Выплата пенсии им будет производиться на текущие счета, открытые в украинских банках.

Пройти проверку пенсионеры смогут двумя способами:

Способ №1

Можно воспользоваться сервисом "Дія.Підпис". Сервис доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Способ №2

Пройти консульское подтверждение. Пенсионеры могут пройти идентификацию личности, посетив соответствующее консульское учреждение в стране своего проживания.

При такой проверке консульское должностное лицо засвидетельствует их нынешнее место жительства за границей.

Если пенсионер выезжает на постоянное место жительства за границу, то перед выездом он может получить назначенную в Украине пенсию за шесть месяцев вперед со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства.

Для этого необходимо написать соответствующее заявление в управлении Пенсионного фонда.

Если вы достигли пенсионного возраста, то находясь за границей также можете оформить пенсию. Это можно сделать дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для получения пенсионных выплат за границей украинские пенсионеры могут выбрать международные переводы через Укрпочту. Этот вариант касается тех, кто раньше получал пенсионные выплаты наличными дома.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Украине "заморозили" минимальную пенсию: названа сумма

2023-08-06 11:30

Пенсионерам и внутренним переселенцам придется пройти обязательную идентификацию в Ощадбанке

2023-07-14 22:12

Пенсии вырастут на 550 гривен: пенсионерам в июне выплатят существенные прибавки

2023-05-29 19:15

Эта совершенно законная уловка поможет заметно УВЕЛИЧИТЬ РАЗМЕР ПЕНСИИ

2023-05-26 18:28

Еще новости в разделе "Жизнь"

Кому из украинских пенсионеров придется пройти обязательную идентификацию личности

2023-08-07 12:28

В Украине "заморозили" минимальную пенсию: названа сумма

2023-08-06 11:30

Украинцы "скручивают" показания счетчиков газа: за что придется заплатить каждому нарушителю

2023-08-06 10:30

В Дію вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг

2023-08-04 19:31
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Кому из украинских пенсионеров придется пройти обязательную идентификацию личности 2023-08-07 12:28
В Украине "заморозили" минимальную пенсию: названа сумма 2023-08-06 11:30
Украинцы "скручивают" показания счетчиков газа: за что придется заплатить каждому нарушителю 2023-08-06 10:30
В Дію вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг 2023-08-04 19:31