Жизнь В Тернопольской области суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации

2023-08-08 13:35

В Тернопольской области суд вынес приговор мужчине, отказавшемуся от мобилизации из-за больных родителей. Об этом говорится в приговоре Бучачского районного суда.

Отмечается, что 29 мая военнообязанный мужчина прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе. В тот же день он получил повестку для прохождения военной службы по мобилизации и прибыл в учебный центр.

Однако мужчина не прибыл в срок. Он заявил, что ухаживает за больными родителями, а других людей, которые могут это делать, нет.

Мужчину обвинили в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период. Свою вину обвиняемый признал.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.