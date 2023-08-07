Жизнь С 1 октября для украинцев восстанавливают большие штрафы за нарушение: чего и кого это касается

2023-08-07 20:48

 

Гетманцев подчеркнул, что до конца текущего года будут проверены все предприятия.

С 1 октября 2023 года для предпринимателей возвращаются штрафы за отсутствие кассового аппарата.

Об этом рассказал глава финансового комитета Совета Данил Гетманцев (фракция "Слуга народа") в эфире "Украинского радио".

"С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановление кассовых аппаратов. Проверки возобновлены", — сказал Гетманцев.

Стоит отметить, что с 1 августа вернулись проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

Гетманцев добавил, что на днях в Верховной Раде будет принят план налоговых проверок. Он подчеркнул, что до конца текущего года будут проверены все предприятия.

"Проверки касаются определенных групп налогоплательщиков. Это подакцизные товары: водка, табак, топливо, электроэнергия, банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес. На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия", — сказал Гетманцев.

 

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