Мир фото + видео Завод в Подмосковье, где прогремел взрыв, участвовал в разработке нового бомбардировщика − росСМИ

2023-08-10 17:37

"Загорский оптико-механический завод" в Подмосковье, на котором 9 августа прогремел взрыв, участвовал в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения.

Источник: российское издание "Агентство"

Дословно "Агентство": "Как свидетельствует сайт госзакупок, предприятие не просто продолжает поставлять оптику российским силовикам, но и с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник"".

Детали: Госконтракты завода прекратили публиковаться почти сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину – с марта 2022 года, но заключенные ранее контракты все еще доступны. Среди них и "выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: "Посланник-1ОЭП/Л"". Срок исполнения контракта – 2027 год, стоимость работ − 69 миллионов рублей.

Сообщается, что заказчик работ − национальный исследовательский институт "Экран" (Самара), который занимается в том числе разработкой оборудования для военной авиации. Главный исполнитель проекта – компания "Туполев", госзаказчик – Минобороны России.

В контракте указано, что следить за работами должны военные представительства Минобороны РФ №1205 (Сергиев Посад) и №684 (Самара), отвечающие за контроль качества и приемку продукции для ведомства.

Для справки: "Посланник" − дальний бомбардировщик-ракетоносец, разработку которого "Туполев" ведет для Минобороны РФ с 2009 года. Самолет спроектирован по схеме "летающее крыло", в конструкции будут широко применяться технологии и материалы, снижающие заметность (технология "стелс").

Сообщается, что бомбардировщик будет способен нести существующие и перспективные стратегические крылатые ракеты, высокоточные авиабомбы, гиперзвуковое оружие, а также будет оснащен новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Российские пропаганждисткие СМИ сообщали, что он якобы сможет преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в 2019 году заявлял, что "Посланник" поступит на вооружение до 2027 года. И сможет заменить всю линейку военных самолетов дальней авиации (Ту-22, Ту-95 и Ту-160) за счет большого арсенала высокоточных средств поражения, в том числе гиперзвуковых ракет.

"Агентство" пишет, что по двум другим действующим госконтрактам "ЗОМЗ" поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры.