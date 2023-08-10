Жизнь Украинцам объяснили, что будет с субсидиями в отопительный сезон

2023-08-10 21:37

Выплата субсидий в Украине в отопительный сезон является приоритетной помощью населению для государства. Поэтому в этом году получатели субсидий получат свои выплаты.

Об это заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Укринформу.

Министр добавила, что теперь оформить госпомощь будет еще проще благодаря тому, что услугу цифровизуют - теперь получть субсидии можно в пару кликов в "Дия".

"Они [субсидии - "Хвиля"] обязательно будут. Это наша приоритетная помощь. Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в "Дии" в один клик", - заявила глава Минсоцполитики.

Жолнович отметила, что из-за цен на энергоресурсы количество людей, которым требуется помощь с оплатой коммуналки, увеличится.

"Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, нуждающихся в такой услуге. И мы готовимся к этому", - резюмировала министр.

Напоминаем, что ПФУ дал подробную инструкцию, как подать заявление на субсидию онлайн.