Спорт Перед квалификацией в Лигу Европы Днепр-1 усилился двумя опытными игроками

2023-08-11 10:27

Днепр-1 заключил контракты сразу с двумя игроками в преддверии матча-квалификации в Лигу Европы против чешской Славии. Об этом сообщает официальный сайт Днепра-1.

Свою карьеру в Днепре продолжит полузащитник Динамо Богдан Леднев. Полузащитник подписал с новым клубом полноценный контракт на три года. В команде он выбрал для себя 17-й номер.

Напомним, Леднев находился в Динамо с 2016 года. Суммарно провел за первую команду 32 матча и забил 2 гола. Кроме того, выступал на правах аренды за венгерский Фехервар и луганскую Зарю. Соглашение Леднева с Динамо действовало до лета 2024 года.

Также Днепр-1 подписал опытного украинского форварда Александра Филиппова. Контракт с 30-летним футболистом заключен сроком на 1 год. В составе днепрян он выступит под номером 7.

Напомним, за свою карьеру Филиппов выступал за команды: Арсенал (Киев), Ильичевец (Мариуполь), Никополь-НГПУ, Авангард (Краматорск), Десна (Чернигов), Сент-Трюйден (Бельгия), Рига (Латвия).