Спорт Динамо усилило линию полузащиты лидером Днепра-1 и игроком сборной Украины

2024-06-10 11:33

Александр Пихаленок теперь официально футболист киевского Динамо. Об этом сообщает сайт киевского клуба.

"Бело-синие" усилили свою полузащиту лидером Днепра-1 и полузащитником сборной Украины, подписав с ним контракт на пять лет.

При этом финансовые детали трансфера и личного соглашения футболиста остаются неизвестными.

Александр Пихаленок уже успел прокомментировать свой переход в столичную команду. По словам футболиста, он знал о заинтересованности "бело-синих", а потому был готов к переходу.

"Не скажу, что предложение от Динамо стало неожиданностью для меня, ведь интерес со стороны киевлян был и в предыдущие трансферные окна. Раньше не было конкретики, все на уровне слухов, а сейчас уже Динамо обратилось с конкретным предложением, и я очень рад присоединиться к киевскому клубу.

Перед тем как подписать контракт, взял на размышления четыре-пять дней. Была определенная ситуация с Шахтером, с Днепром-1, определенные вопросы необходимо было согласовать. В общем, многое нужно было обдумать, потому столько времени ушло.

Поскольку я знаком со многими динамовцами, то думаю, много времени на адаптацию не понадобится. Выступал с ребятами в сборной, против них играл в чемпионате, вместе с Дубинчаком защищали цвета Днепра-1, поэтому, надеюсь, адаптируюсь быстро в коллективе.

С нетерпением жду матчей против Шахтера в составе "Динамо". Игры против "горняков" всегда принципиальны, поскольку я являюсь воспитанником донецкого клуба. Мягко говоря, у меня не сложилось в Шахтере, и, выходя на поле теперь, я прилагаю максимум усилий, чтобы показать, как они ошиблись раньше.

Также очень хочется сыграть вместе с "бело-синими" в Лиге чемпионов. Хотя понимаю, что будет очень тяжело, поскольку придется стартовать со второго квалификационного раунда", - цитирует Пихаленка пресс-служба Динамо.

Отметим, в сезоне-2023/24 Пихаленок провел за Днепр-1 31 матч, забив 6 голов и отдав 6 ассистов.