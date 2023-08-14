Жизнь Выплаты ко Дню Независимости: кто получит и сколько

2023-08-14 21:37

Ко Дню Независимости Украины разовую денежную выплату получат ветераны войны, жертвы нацистских преследований и граждане, имеющие особые заслуги перед Родиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

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«Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины № 754 от 21 июля 2023 года “Некоторые вопросы социальной защиты ветеранов войны и жертв нацистских преследований“ Пенсионный фонд Украины в августе осуществляет финансирование разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной», - говорится в сообщении.

Постановлением предусмотрено, что пенсионеры, имеющие право на такую выплату, получат ее вместе с пенсией.

Средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, которые относятся к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, перечислят на счета воинских частей, учреждений и организаций, где лица проходят службу.

Другим лицам, имеющим право на разовую денежную выплату и которые не являются пенсионерами и/или не находятся на службе, для получения помощи надо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины.

Размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины:

• лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы - 3 100 грн;

II группы - 2 900 грн;

III группы - 2 700 грн;

• участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей - 1 000 грн;

• лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 3 100 грн;

• членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 Ст. 10 Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз – 650 грн;

• членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины –1 000 грн.

• участникам войны и бывшим узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 грн.