Спорт Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подал в отставку за месяц до матча с Украиной

2023-08-14 14:31

Збірна Італії з футболу залишилась без головного тренера. Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Італії, Роберто Манчіні подав у відставку через п'ять років після свого призначення на посаду.

Хто тренуватиме діючих чемпіонів Європи далі стане відомо пізніше. Наразі тривають пошуки нового керманича і найближчими днями буде оголошено ім'я його наставника. Головними претендентами на вільне місце вважаються Фабіо Каннаваро та Данієле Де Россі.

Наступним матчем італійців у відборі до Євро-2024 стане саме матч проти збірної Північної Македонії, який відбудеться 9 вересня. А вже 12 вересня "Скуадра Адзурра" зустрінеться зі збірною України.

Нагадаємо, що Роберто Манчіні привів збірну Італії до перемоги на чемпіонаті Європи-2020. У фіналі "Скуадра Адзурра" у серії пенальті здолала Англію. Але потім італійці сенсаційно поступилися Македонії у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

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