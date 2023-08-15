Экономика В УКРАИНЕ РАЗРЕШИЛИ ВНОСИТЬ НАЛИЧНЫЕ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ БЕЗ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ - ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

2023-08-15 10:26

Теперь некоторые виды операций можно не подтверждать. НБУ дополнил перечень исключений и разрешил не подтверждать с помощью мобильного телефона осуществление платежной операции с наличными через ПТКС, если речь идет о:

внесение наличных через ПТКС для пополнения счета, на который выпущена платежная карта, при условии одновременного соблюдения нескольких условий (в том числе в случае обеспечения ПТКС ее считывания и последующего корректного введения ПИН-кода карты или подтверждения операции банком — эмитентом карты);

оплату услуг мобильной связи на сумму, не превышающую 200 гривен (в течение одного месяца за один номер мобильного телефона) в пределах одного передатчика платежных услуг.

Что будет с одноразовым паролем:

Регулятор уточнил требования по использованию одноразового пароля при совершении операций по внесению наличных денег, в частности обязал провайдеров платежных услуг принимать меры по предотвращению получения другим лицом одноразового пароля, используемого для подтверждения операции.

Соответствующие нормы предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины от 10 августа 2023 года № 97 «Об утверждении Изменения в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине», которое вступает в силу 12 августа 2023 года