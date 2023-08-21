Жизнь Кто из украинцев получит 100% скидку на оплату газа: озвучены категории граждан

2023-08-21 20:48

 

Некоторые украинцы могут рассчитывать на 100% скидку при оплате счетов за газ. В частности, на подобную скидку могут претендовать 5 категорий граждан.

Об этом пишет "Газправда". Категории граждан, которые могут получить 100% на оплату газа, прописаны в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кто может получить скидку?

  • Особы с инвалидностью в результате войны – 100%;
  • члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны – 100%;
  • лица с особыми заслугами перед Родиной – 100%;
  • родители умершего лица с особыми заслугами – 100%;
  • вдовы (вдовцы) лица с особыми заслугами – 100%.

При этом важно уточнить, что скидка на газ предоставляется за весь потребленный объем газа. Ее выделяют только на соцнорму, которая рассчитывается отдельно для каждой из семьи.

Такая норма зависит от количества членов семьи льготника, проживающих в семье, а также вида потребления природного газа.

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Жизнь

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