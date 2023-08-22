Спорт Усик – Дюбуа: букмекеры изменили котировки на бой

2023-08-22 20:48

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (20-0, 13 КО) продолжает считаться явным фаворитом поединка против британского претендента Даниеля Дюбуа (19-1, 18 КО). За пять дней до боя во Вроцлаве букмекеры внесли некоторые изменения в прогноз на его исход.

Так ставки на победу Усика теперь принимаются с коэффициентом 1,11 (было – 1,10). Показатели же на успех Дюбуа теперь достигают уровня 6,50 (было – 7,00). Котировки на ничейный исход не изменились и составляют показатель 21,00.

Также изменились ставки на метод, которым завершится бой. На досрочную победу Усика предлагается индекс 1,50 (было – 1,40). Успех украинца по очкам оценивается коэффициентом 3,50 (было – 3,80).

При этом показатели на аналогичные позиции на Дюбуа достигают уровня 9,00 и 17,00 соответственно.

Напомним, украинец и британец подерутся 26 августа во Вроцлаве. Накануне поединка британец дал дерзкое обещание. В случае победы над соперником украинец надеется провести бой за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО), которому Усик сделал неожиданный комплимент. Сам Тайсон неожиданно спокойно высказался об Александре и срыве боя 26 апреля.

Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) – Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) в один вечер. В СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов пожелал Усику поражения в бою с Дюбуа. Сам британец рассказал о страхе, который увидел в глазах украинца во время дуэли взглядов. Также стало известно об "ужасном лагере" Александра перед поединком.