Политика Саммит БРИКС: без путина, но с Си Цзиньпином. Что интересного может быть для Украины

2023-08-22 16:48

Сегодня, 22 августа, в Южно-Африканской республике стартует саммит БРИКС. В МИД ЮАР уверяют, что участие в мероприятии примут лидеры более чем 40 стран мира.

Без путина, но с Си Цзиньпином

Самой большой интригой накануне саммита было, посетит ли его лично российский диктатор Путин после того как 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

Южная Африка подписала учредительный документ МУС, Римский статут, и была бы обязана подчиниться ордеру на арест, но правительство давно жаловалось на то, что считает двойными стандарты суда.

Южная Африка начала процедуру выхода из МУС в 2016 году после спора о том, следует ли арестовывать бывшего президента Судана Омара аль-Башира, который посетил африканский саммит, когда МУС обвинил его в геноциде и преступлениях против человечности.

Однако правительство страны недавно приостановило эту процедуру из-за юридических препятствий.

В июне президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что пвопрос возможного личного участия диктатора Владимира Путина в саммите БРИКС постоянно обсуждается в правительстве страны.

Но месяц спустя власти ЮАР официально сообщили, что путин не приедет на саммит лично, а примет в нем участие в онлайн-формате. Российскую делегацию будет возглавлять глава МИДа рф сергей лавров.

При такой ситуации главным действующим лицом саммита станет председатель КНР Си Цзиньпин. И это уже начало проявляться. В частности, западные СМИ пишут о споре между Китаем и Индией. Официальный Пекин в случае расширения БРИКС хочет, чтобы этот союз стал мощной политико-экономической силой, и даже своеобразной альтернативой G7. Зато официальный Дели не разделяет такой подход.

Чем саммит важен для Украины

Конкретно украинский вопрос не фигурирует среди тем обсуждения на саммите. Но для Украины интересно, что в ЮАР одновременно соберутся лидеры трех стран, которые озвучивали свои планы завершения войны. В частности, свои предложения озвучивали президенты Бразилии и ЮАР Лула да Силва и Сирил Рамафоса. Есть свой мирный план и у Китая.

Как минимум в кулуарах лидеры КНР, Бразилии и ЮАР будут обсуждать ситуацию вокруг Украины.

К тому же, в саммите будут принимать участие страны глобального Юга. Официальному Киеву важно, чтобы эти страны поддержали именно украинскую “формулу мира”. А саммит БРИКС может повлиять на позицию этих стран по украинскому вопросу.

Дополнительно

БРИКС — это межгосударственное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика. Было создано в 2006 году во время экономического форума в петербурге.