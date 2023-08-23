Жизнь Украинцам подсовывают фальшивые гривни: 3 способа распознать подделку

2023-08-23 19:15

Фальшивомонетчики стали намного меньше подделывать гривни. Так, по итогам 2022 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,2 поддельных, тогда как в 2021-м было 7,1 фальшивых банкнот на 1 млн настоящих. Тем не менее, получить фальшивые деньги украинцы все-равно могут. Впрочем,есть 3 способа, которые помогут распознать подделку.

Как рассказали в НБУ, в 2022 году чаще всего подделывали купюры старого образца (выпущенные до 2015 года). В частности:

500 грн – 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы;

200 грн – 45% и 26%;

100 грн – 8 и 2%.

Распознать же фальшивки можно в несколько способов. В частности, на ощупь. В Нацбанке объяснили, что так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Также можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяются:

Наличие водяных знаков.

В частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты. А также изображении цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.

Наличие сквозного элемента.

Речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и оползней при рассмотрении банкноты против света.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи ГРН и изображения тризуба.

Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол наклона. Обращать внимание нужно на:

Изображения.

У настоящих купюр они изменяют цвет при рассмотрении под разными углами зрения. А также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту.

Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Изображение цифрового обозначения номинала.

При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.