Жизнь От 450 до 3100 гривен: кто из украинцев получит выплаты ко Дню Независимости

2023-08-24 20:48

Украинцам рассказали, кто и какую денежную помощь сможет получить ко Дню Независимости, который празднуется 24 августа.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Так, ветераны войны, пострадавшие от нацистских преследований, граждане, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отличились, защищая нашу страну, получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости. Ранее их приурочивали ко Дню Победы и выплачивались в мае, но в этом году Кабмин принял решение перенести выплату на август.

При этом украинцы получат выплаты ко Дню Независимости в размере от 450 гривен до 3 100 гривен.

В частности, размер выплаты определен отдельно для каждой категории граждан:

Лица с инвалидностью вследствие войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам получат: I группы ‒ 3 100 гривен; II группы ‒ 2 900 гривен; III группы ‒ 2 700 гривен.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, а также дети, родившиеся в указанных местах ‒ 1 000 гривен.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - 3 100 гривен.

Члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно п. 1 ст. 10 закона Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты, жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, жены (мужья) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не поженились второй раз – 650 гривен.

Члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 1 000 гривен.

Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто или других мест принудительного содержания, лица, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага ‒ 450 гривен.

Тем временем, лица с инвалидностью в результате войны получат:

I группы - 3 100 гривен.

II группы - 2 900 гривен.

III группы - 2 700 гривен.