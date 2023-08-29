Жизнь В Украине зафиксирован новый летний максимум потребления электроэнергии

2023-08-29 14:32

В Украине зафиксирован новый летний максимум потребления электроэнергии в разгар рекордной жары. Об этом сообщило Укрэнерго.

Объявлено, что днем ранее был зафиксирован новый летний рекорд - максимум потребления превысил предыдущий показатель 21 августа на 1,2%.

"Это очень высокий показатель, учитывая ограниченные из-за ремонтов возможности электростанций по производству электроэнергии", - отметили в компании.

Укрэнерго было вынуждено покрыть спрос в период с 19:00 до 22:00 применить аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1200 МВт-ч.

Сейчас ведется импорт объемов электроэнергии из Словакии в утренние и вечерние часы общим объемом 1638 МВт с максимальной мощностью в отдельные часы до 336 МВт. Экспорт не ведется.

Вчера после аварийного ремонта в работу вернулись два энергоблока тепловых электростанций, а на аварийный ремонт был выведен один.

Общее количество блоков электростанций в работе ограниченное. Продолжаются масштабные ремонты на многих тепловых электростанциях, на плановых ремонтах - часть энергоблоков АЭС.

По данным Укрэнерго, вчера были зафиксированы под действием защиты кратковременные отключения трех высоковольтных линий в северном, центральном и западном регионах. При этом обесточивания потребителей не было, линии работают.

Вместе с тем в результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий зафиксированы новые повреждения в сетях Донецкой, Сумской, Харьковской областей и на Запорожье. Восстановление питания проходит в ситуации явной безопасности и с разрешения военных.

На Черниговщине к обесточениям из-за боевых действий добавилось отключение пяти населенных пунктов из-за непогоды.

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