Политика В Париже состоялась встреча Макрона с Кулебой

2023-08-30 16:48



На встрече речь шла о дальнейшей военной поддержке Украины и экспорте зерна.

В Париже министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу принял президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге X (Twitter), отметив, что для него было честью встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, после контактов французского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Обсудили дальнейшую военную поддержку, расширение коалиции "Формула мира" и нашего экспорта зерна в страны Африки и другие страны. Я поблагодарил его за подтверждение постоянной поддержки", - сообщил Кулеба.

Визит Кулебы в Париж

Глава МИД Украины в рамках визита в Париж выступил на конференции послов Франции. Министр заявил, что ни о каком замораживании конфликта не может идти речи, потому что сейчас время дипломатии оружия, а не дипломатии прекращения огня.

Кулеба добавил, что нельзя позволить Путину перешагнуть через более ста тысяч военных преступлений, замученных в подвалах людей, изнасилованных и сожженных заживо женщин, убитых детей и разбомбленные города.