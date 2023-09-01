Политика Когда в Украине пройдет комплексная реформа военно-врачебных комиссий

2023-09-01 09:35

До конца текущего года Верховная Рада примет весь пакет документов по комплексной реформе военно-врачебных комиссий (ВВК). Об этом сообщил глава фракции Слуга народа, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"Мы хотим провести комплексную реформу, которая сделает прохождение ВВК очень удобным для тех, кому это действительно нужно. В то же время те, кто за деньги хотят купить себе результат, не смогут этого сделать... Мы уже приняли два закона, но весь пакет содержит несколько документов. Я думаю, что к новому году весь пакет документов уже будет принят", - заявил он.

По словам Арахамии, комплексная реформа военно-врачебных комиссий сделает систему более удобной для пациентов и устранит коррупционные риски.

Он напомнил, что вопросам работы ВВК было посвящено несколько заседаний и рабочей группы, и профильного комитета. Продолжается сотрудничество с несколькими волонтерскими и ветеранскими организациями.

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