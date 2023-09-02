Жизнь Украинцам пересчитают минималку: сколько будут платить

2023-09-02 13:30

В Украине минимальная зарплата в 2024 году составит 8000 грн (увеличится на 1300 грн, или на 19,4%, при этом с января она составит 7100 грн, а с июля – уже 8000 грн). Такое повышение указано в документе Минфина, который разослали в органы местной власти для разработки местных бюджетов.

Минимальную зарплату в 2025-м повысят до 8370 грн, а в 2026-м – до 8956 грн. Людмила Черенько, экономист, эксперт по вопросам социальной экономики и старший научный сотрудник Института демографии и социсследований при НАН Украины, рассказывает: судя по документу, на первое полугодие 2024-го правительство фактически планирует заморозить ситуацию, которая есть сейчас.

"Это ретрансляция той ситуации, которая есть сейчас, с корректировкой на уровень инфляции. Сейчас уже подходит к концу процесс разработки государственного бюджета, и очевидно, что на первое полугодие 2024-го планируют ретранслировать ту ситуацию, которая есть сейчас. Но уже с июля 2024-го предполагают значительно повышение минимальной зарплаты – примерно на 13%. И тут уже есть о чем говорить", – отмечает Черенько.

Значительное повышение минималки необходимо. После окончания военного положения низкие зарплаты заставят украинцев выезжать на работу за границу. При этом уже сейчас на рынке труда наблюдается дефицит рабочих рук.

К слову, в Украине минимальную пенсию в 2024 году увеличат с 2093 грн до 2361 грн. Максимальную пенсию увеличат более чем на 2,6 тыс., до 23 610 грн. Традиционно между Минсоцем и Минфином происходила затяжная конкурентная борьба. Минсоц пытался поднять пенсии и зарплаты как можно выше, а Минфин, опасаясь раздувания бюджета и ссылаясь на позицию "международных партнеров", пытался ограничить повышение.