Жизнь В Украине ударят первые заморозки: синоптик спрогнозировал даты

2023-09-03 14:30

 

Среднемесячная температура сентября ожидается в пределах +15…+20 °С.

Синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

По данным синоптика Игоря Кибальчича, в третьей декаде месяца из-за сокращения светового дня и низкой относительной влажности на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи отрицательные температуры могут фиксироваться и в воздухе.

Отмечается, что среднемесячная температура сентября ожидается в пределах +15…+20 °С, что на 1 – 3 °С выше климатической нормы. Количество осадков будет составлять 25 – 65 мм; в западных областях местами 70 – 100 мм, что в пределах нормы, кое-где ниже нормы на 20 – 30%.

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