Спорт Один из самых ценных игроков МЮ назвал критику главного тренера полным враньем

2023-09-05 14:32

В Манчестер Юнайтед ситуация накалена из-за неудачного старта сезона в английской Премьере. В четырех стартовых турах титулованная команда потерпела два поражения. Последнее - от Арсенала с Александром Зинченко в составе.



После таких результатов в клубе начали искать виновных. Так главный тренер "красных дьяволов" Эрик тен Хаг, отвечая на вопросы после игры с "канонирами", позволил себе критику в адрес одного из самых ценных игроков - Джейдона Санчо. Рассказав, почему англичанина не было в заявке.



"Санчо не оказался в заявке из-за того, как он показывает себя на тренировках. В Манчестер Юнайтед нужно ежедневно достигать уровня. Поэтому его не было в этой игре", – заявил тен Хаг.



Футболист не стал терпеть обидных обвинений со стороны наставника. Санчо опубликовал пост, в котором призвал не верить словам нидерландцев.



"Пожалуйста, не верьте всему, что вы читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые совершенно не правдивы. На этой неделе я очень здорово провел тренировки. Я верю, что есть другие причины для этого, о подробностях которых я не буду говорить. Я был козлом отпущения слишком долго, и это нечестно".



"Все, что я хочу, - это играть в футбол с улыбкой на моем лице и помогать команде. Я уважаю все решения, которые принимает тренерский штаб. Я играю с фантастическими футболистами, я благодарен за это и знаю, что каждая неделя - это вызов. Я продолжу бороться за эту эмблему, несмотря ни на что”, - написал полузащитник.