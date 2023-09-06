Мир Совместные военные учения Армении и США: в кремле насторожились

2023-09-06 17:37

 

В кремле отреагировали на новость о том, что Армения и США в сентябре проведут совместные учения в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях. Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков отметил, что "такие новости вызывают настороженность".

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"Безусловно, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", - сообщил песков.

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Армения и США с 11 по 20 сентября проведут совместные учения EAGLE PARTNER 2023 в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях, сообщает Министерство обороны Армении.

Отмечается, что целью учений является повышение уровня совместимости подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в сфере управления и тактической связи, а также повышение готовности армянского подразделения к запланированной оценке "Концепции оперативных возможностей" в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".

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