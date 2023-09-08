Экономика Украина приостановила импорт электроэнергии из Европы и существенно увеличила экспорт

2023-09-08 13:30

Украина приостановила импорт электроэнергии из Европы и существенно увеличила ее экспорт. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Импорт электроэнергии сегодня отсутствует. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 6269 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 399 МВт", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее велся активный импорт электроэнергии, а экспорт осуществляется только в Словакию с 12:00 до 14:00 общим объемом 360 МВт·ч.

По данным Укрэнерго, 6 сентября вечерний максимум потребления держался на уровне показателя вторника, 5 сентября. При этом, по разным техническим причинам, в аварийный ремонт выведены три блока на ТЭС. На этих блоках ТЭС проводятся ремонтные работы. На других объектах генерации продолжаются плановые ремонты.

Вместе с тем из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 414 населенных пунктов. В результате артиллерийских обстрелов россиянами прифронтовых территорий имеются новые повреждения в сетях на Донетчине, Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. Восстановление электроснабжения там происходит в ситуации безопасности и с разрешения военных.

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