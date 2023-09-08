Спорт Роналду заявил, что его принципиальное соперничество с Месси уже закончилось

2023-09-08 17:32

Эпоха ожесточенного противостояния между Криштиану Роналду и Лионелем Месси подошла к завершению. Так считает сам португальский нападающий.

По мнению 38-летнего футболиста, после 15 лет соперничества на поле и вне его, теперь пора каждому пойти своим путем. Он также отказался называть аргентинца врагом.

"Я не воспринимаю это так, соперничество завершилось. Было здорово, зрителям понравилось.

Если вам нравится Криштиану Роналду, вы не должны ненавидеть Месси. Они оба очень хорошие, они сменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, это самое главное.

Он идет своим путем, а я - своим. Судя по тому, что я видел, у него все хорошо.

Дело в том, чтобы продолжать оставлять наследие, и я не вижу это как соперничество. Я уже говорил, мы делили сцену 15 лет и в итоге стали, пусть не друзьями, но уважающими друг друга коллегами", - цитирует Роналду издание SAPO.