Экономика Украина возобновила импорт электроэнергии из Европы

2023-09-12 09:24

Украина возобновила импорт электроэнергии из Европы из-за незначительного роста ее потребления. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Есть импорт электроэнергии из Словакии и Молдовы. Общий объем 932 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 391 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову. Общий объем 3684 МВт·ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 398 МВт", - говорится в сообщении.

Указано, что в минувший уикенд, вечерний максимум потребления был на 1,4% выше, чем в минувшее воскресенье, 3 сентября.

Вместе с тем из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 421 населенный пункт. Из-за артиллерийских обстрелов врага есть новые повреждения в сетях Донецкой, Харьковской, Сумской, Херсонской областей. Восстановление питания происходит при ситуации безопасности и с разрешения военных.