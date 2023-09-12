Жизнь Как украинцам оформить субсидию, имея долг по коммуналке: инструкция

2023-09-12 22:15

 

Наличие долгов по оплате коммунальных услуг не позволяет оформление субсидии. Однако есть механизмы, которые помогут оформить скидку на оплату коммуналки даже при задолженности.

О том, как оформить субсидию

Для этого следует обратиться к поставщику коммунальных услуг и заключить с ним договор о реструктуризации задолженности.

После этого копию договора следует прикрепить к заявлению на субсидию. Если есть отказ в назначении субсидии в связи с задолженностью по оплате за коммунальные услуги, лицо может обратиться с новым заявлением о назначении субсидии, где будет указан перечень тех услуг, по которым задолженность отсутствует.

То есть условно у вас есть долг по оплате за отопление, а по всем остальным коммунальным услугам задолженности нет. Поэтому человек имеет право подать заявление на субсидию на остальные коммунальные услуги, кроме отопления.

Как оформить субсидию?

Чтобы оформить ее онлайн, нужно:

  • зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID;
  • выбрать в меню Услуги раздел Пенсии, льготы и пособия и Заявление на субсидию;
  • заполнить данные и проверить их корректность;
  • скачать необходимые копии документов для получения субсидии.

В  Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, могут получать субсидию. Заявку на оформление можно оформить в электронном виде.

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