Политика Данилко о пропутинской позиции российских артистов: "Ну как ты такое можешь молоть?"

2022-03-08 18:30

Меня удивляют люди, которые одобряют войну, высказался певец.

Украинский певец и шоумен Андрей Данилко (псевдоним Верка Сердючка) гневно прошелся по российским артистам, которые вслед за Кремлем оправдывают войну РФ против Украины.

Об этом говорилось в интервью Дмитрию Гордону.

Данилко отметил, что сейчас у коллег по сцене не может быть никаких "виляний", на какой они стороне: "Сейчас экзамен – и мы увидим, кто есть кто".

"Что я думаю об украинских артистах, выступающих в России? Сейчас та ситуация, когда не может быть виляний", - сказал Данилко.

Он также возмутился позицией некоторых публичных людей, которые вслед за Путиным называют российско-украинскую войну "специальной операцией".

"Меня удивляют люди, которые это одобряют. Я просто в шоке, когда какие-то российские артисты говорят: "Путин прав". Путин прав, что нет городов? Путин прав, что убивают детей? Ну как ты можешь такое молоть?! "Спецоперация", бл***! Какая спецоперация? Но, опять же, это экзамен. Сейчас мы видим, кто есть кто", - высказался Данилко.