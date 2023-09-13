Жизнь Украинцам рассказали, как получить "зимние" субсидии

2023-09-13 19:15

Большинство субсидий на отопительный период будут назначены автоматически.

Расчет жилищной субсидии на отопительный период 2023-2024 годов будет проведен в автоматическом режиме для всех украинцев, кому уже была назначена жилищная субсидия на неотапливаемый период 2023 года, и тем, у кого размер субсидии составил 0 гривень.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины. "Гражданам, которые уже являются получателями жилищной субсидии или которым в летний период была назначена нулевая субсидия, дополнительно обращаться за выплатой не нужно", - говорится в сообщении.

Также в фонде напомнили, что жилищную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг и расходов на управление многоквартирным домом назначают с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона. Она рассчитывается на неотапливаемый сезон с 1 мая по 30 сентября, а на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

"При расчете жилищной субсидии с октября 2023 года учитываются доходы членов домохозяйства за I и II кварталы 2023 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года. Для назначения жилищной субсидии в 2023 году на твердое и жидкое печное бытовое топливо, заявление и декларация подаются до конца календарного года", - отметили в Пенсионном фонде.

Субсидии во время войны

В апреле 2023 года в Украине упростили процедуру оформления жилищной субсидии. Получателю жилищных субсидий и льгот теперь не нужно тратить время на поиск информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а потом длительное время ждать решения.

В правительстве заверили, что в 2024 году украинцам будут выплачивать жилищные субсидии в полном объеме. Прошлой зимой украинцы в среднем получали до 1600 гривень помощи в месяц на жилищную субсидию. Этой осенью размер пособия может вырасти из-за повышения тарифов на электроэнергию.

Для оформления жилищной субсидии украинцам нужно подать заявление о назначении и декларацию о доходах и расходах. Это также можно сделать в online-формате в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.